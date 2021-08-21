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استقرار في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس، وثبات درجات الحرارة عند القيم التي وصلت إليها، بعد انكسار الموجة الحارة، التي كانت مصر قد شهدتها خلال الفترة الماضية، وانخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 36 درجة، كما تنكسر الحرارة على جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح، والأجواء لطيفة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم السبت، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بإرتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم السبت 21 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس 26 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم السبت 21 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الأحد 22 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الإثنين 23 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الخميس 26 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 88%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 45% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.

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