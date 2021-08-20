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الصين: إعطاء 1.91 مليار جرعة من لقاحات كورونا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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 أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 1.91 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا حتى أمس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وكانت اللجنة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى، وتسجيل 29 حالة إصابة وافدة، خلال الساعات ال 24 الأخيرة.

وأشارت إلي أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 94579 إصابة، فيما تم تسجيل شفاء 88126 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 4636 شخصا.

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