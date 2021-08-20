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سعر اليورو فى مصر اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021.. وآخر تحديثات العملة الأوروبية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
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شهد سعر اليورو في مصر، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مسجلاً في البنك التجارى الدولي CIB  أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.96 جنيها، بينما كان أقل سعر لبيع اليورو 18.61 جنيها في البنك المصري الخليجي.

وجاءت أسعار اليورو فى مصر على النحو التالي: 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.53 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.52 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.54 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.48 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عودة
18.52 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.

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