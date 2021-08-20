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شاهد.. أول فيديو لمحور "جوزيف تيتو" بعد تطويره وتوسعته

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يسلط الضوء على محور جوزيف تيتو وطريق العروبة بعد التطوير والتوسعة، حيث ظهر خلال مقطع الفيديو حجم التطوير الذي شهده هذا المحور بعد توسعته ضمن المشروع القومي للطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال التطوير والتجميل، التي تقوم بها هيئة النظافة بشارع الخليفة المأمون بحي مصر الجديد.

وتفقد نائب محافظ القاهرة، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أعمال الحفر بشارع جوزيف تيتو للبدء في تطويره.

وأكد "صابر" أن الشركة المصرية للاتصالات تستخدم طرق جديدة للحفر، لمشروع التحول الرقمي تعتمد على عدم إهدار طبقة الأسفلت والحفاظ عليها بطريقة حديثة.

وأوضح "نائب محافظ القاهرة" أن هذه الطريقة تستخدم لأول مرة بشارع جوزيف تيتو، لافتًا إلى تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالمتابعة المستمرة للمناطق المراد تطويرها.

الكلمات المفتاحية

مصر الجديدة مدينة نصر محور جوزيف تيتو

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