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خطوات تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021 على النتيجة الكترونيا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:33 م
تظلمات الثانوية الازهرية 2021
تظلمات الثانوية الازهرية 2021
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خطوات تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021 على النتيجة الكترونيا


يرغب بعض طلاب 3 ثانوي ازهري الذين يتشككون في دقة نتائجهم، إلى تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021، عقب الإعلان عن بدء تلقي التظلمات، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الماضي الموافق 17 أغسطس ولمدة شهر على أن تنتهي 17 سبتمبر المقبل.

تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021
وفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية، يتم التوجه إلى المناطق التابعين لها البالغ عددها 198 منطقة على مستوى الجمهورية، تستقبل المناطق الأزهرية الطلاب المتقدمين بالتظلمات من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، يحق لجميع الطلاب التظلم في أي عدد من المواد التي يريدها.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021
وعن خطوات تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021 فإن هناك جزءا يستوجب الذهاب للمنطقة الأزهرية التابع لها الطالب، والجزء الآخر يتم إلكترونيا، على النحو التالي:

- يتوجه الطالب الراغب في تقديم التظلم، للمنطقة الأزهرية التابع لها. 

- داخل الإدارة يتم تسجيل الاسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها. 

- يتم سداد رسوم بمقدار 100 جنيه عن كل مادة، على أن يتسلم الطالب الإيصال الذي يفيد بسداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل. 

- يأتي دور التسجيل الإلكتروني، حيث يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية من خلال بوابة الأزهر، ويحدد اليوم الذي يحق للطالب الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة بها. 

- يتوجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح. 

- تأتي مرحلة فحص الورقة وفيها يسمح للطالب فقط بتدوين ملاحظاته على مرفق بورقة الإجابة، ثم يتم بعد ذلك تسليمها للإدارة التعليمية لفحصها.

جدير بالذكر، أن نتيجة التظلم ستظهر خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، وذلك وفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية.

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