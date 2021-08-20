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"بملابس رياضية".. ياسمين صبري تتألق بأحدث ظهور لها

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها أثناء ممارسة الرياصة في حديقة منزلها، وذلك عبر حسسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ياسمين وهي ترتدي توب رياضي أسود مكشوف الظهر، وليجن أسود بوضعية اليوجا مما أثار إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، مع عدد من الفنانين منهم هبة مجدي ودياب وأحمد مجدي وعدد من الفنانين.

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