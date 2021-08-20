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" لوكا " اليونانى مدرب الزمالك السابق فى السكه الحديد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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استقبل الدكتور محمد عيد رئيس مجلس ادارة نادى السكه الحديد مدرب اللياقه البدنية لنادى الزمالك السابق اليونانى لوكا بمطار القاهرة صباح اليوم لانضمامه للجهاز الفنى كفترة معايشة.


ومن المقرر أن يدخل السمة المعسكر المغلق بداية من الغد الذي سيقام باحد فنادق القوات المسلحه بالتجمع الخامس وتوجهم الى مقر النادى بمدينه نصر فور الوصول وكان فى استقباله الجهاز الفنى للفريق الاول لنادى السكه الحديد بقيادة امير عزمى مجاهد.

وقدم السمة الشكر للمدرب على تلبيه الدعوه والحضور وعقد اجتماع لتنظيم البرنامج التدريبي خلال فتره المعسكر لاستفادة اللاعبين من تواجده

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