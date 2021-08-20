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إحالة طبيب وممرضة للتحقيق لتقاعسهم عن العمل في الشرقية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، عدة منشآت طبية في المحافظة، لمتابعة سير عملها، حيث أحال خلال جولته طبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بزور أبوالليل للتحقيق، لتقاعسهم عن عملهم.

بدأت جولة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمركز الطبي بصان الحجر القبلية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمركز.

كما تفقد وحدة الحضانات، للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز الطبي.

كما تابع عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة بقرية أبو عريضة التابعة لصان الحجر والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، للتأكد من أنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدات طب الأسرة بأولاد صقر، وتلاحظ عدم تواجد الطبيب والممرضة بالنوبتجية بوحدة طب الأسرة بزور أبو الليل، ووجه مدير الإدارة الصحية بأولاد صقر بإحالة المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتي 9 مساءً، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

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وزار الصحة محافظة الشرقية طبيب بالشرقية تطعيمات كورونا اخبار مصر

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