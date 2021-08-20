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وفاة النجم الياباني سوني تشيبا إثر إصابته بكورونا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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رحل عن عالمنا منذ قليل خبير الفنون القتالية، ونجم السينما اليايانية، سوني تشيبا وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ83 عاما.

وقال مدير أعمال سوني تشيبا، أنه تأثر بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا مما أدى إلى وفاته.

وبدأ سوني تشيبا، مسيرته الفنية، من خلال تألقه في لعبة الكاراتيه، والتي تعتبر رياضته المفضلة، وأسند إليه المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، فيلمه "كيل بيل".

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