جماهير الأهلي تواصل هجومها على مدحت شلبي

تصدر محت شلبي المعلق المصري الرياضي، اليوم الجمعة، الموافق 20 أغسطس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الهجوم عليه من قبل مواقع التواصل.





مدحت شلبي





وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما ناريا على مدحت شلبي عقب تصريحاته الأخيرة ضد جمهور النادي الأهلي، حيث وصفهم بالـ"السوقة البلهاء".





الهجوم على مدحت شلبي





واشتعل موقع التغريدات الشهير جوجل بالتعليقات السلبية واللازعة على مدحت شلبي حيث ظهرت العديد من الهاشتاجات التي تهاجمه مثل "العجوز المتصابي" و"مدحت سفيه الإعلام".





تصريحات مدحت شلبي





وقال مدحت شلبي في برنامجه المذاع عبر فضائية أون سبورت، إن نغمة التفويت أو الخسارة والفوز بالاتفاق في مباريات كرة القدم بالدوري المصري التي أعقبت مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، لا تخرج إلا من "بلهاء وسوقة".





رد مدحت شلبي





ورد مدحت شلبي على الهجوم عليه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور النادي الأهلي، بفيديو اعتذر خلاله عما بدر منه، موضحا أن لم يكن قاصدا لجمهور الأهلي.





هل قبل الجمهور اعتذار مدحت شلبي؟





وزاد جمهور الأهلي الهجوم عليه عقب الفيديو وانهالت التعليقات اللسبية على مدحت شلبي والتي منها مطالبات بإقالة مدحت شلبي.





ميدو يتدخل في أزمة مدحت شلبي





وعلق أحمد حسام "ميدو" على أزمة مدحت شلبي قائلاً: "الحقيقة اتفرجت على ڤيديو مدحت شلبي مالاقيتش فيه أي إشارة لجمهور الأهلي نهائياً، الغلطة الكبيرة من فريق السوشيال ميديا بتاع أون، للأسف عنوان الفيديو ورط الكابتن مدحت مع الجمهور ولو في حد لازم يتحاسب هو المسؤول عن العنوان المستفز ده اللي محتوى الفيديو مافيهوش ولا كلمه منه".







