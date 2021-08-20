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مفاجأة... نجم الأهلي مرفوض فى الزمالك

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل أحد لاعبو الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رحيل النيجيري جونيور أجاي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني خلال الموسم الكروي المقبل.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات النيجيري جونيور أجاي، على اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خال فسخ عقد مع نادي الزمالك.

ورفض مسؤولو القلعة البيضاء، فكرة التعاقد مع مع النجم النيجيري، نظراً لعدم حاجة الفريق له في الوقت الحالي.

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