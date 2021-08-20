هل يوافق بايرن ميونيخ على رحيل ليفاندوفسكي؟

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن بعض الأنباء زعمت رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشار موقع جول العالمي إلى أن بعض وسائل الإعلام ادعت أن ليفاندوفسكي يرغب في خوض تجربة جديدة خارج بايرن ميونيخ وأن العملاق البافاري يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني لمن يريد التعاقد معه.





وأكد الموقع العالمي أن ليفاندوفسكي لن يرحل في الصيف الحالي كما أن بايرن ميونيخ لا ينوي التخلي عنه أبداً.





وأفاد الموقع العالمي بأن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عاماً يلعب في بايرن ميونيخ منذ عام 2014 وخاض مع العملاق البافاري حتى الآن 331 مباراة في جميع البطولات وسجل 297 هدفاً وصنع 65 أهداف آخرين.







