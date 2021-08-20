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موانئ بورسعيد تسجل تداول 27 سفينة للبضائع العامة والحاويات

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت، اليوم الجمعة، دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء، في بيان اليوم الجمعة، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة .

وأشارت إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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