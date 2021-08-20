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"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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حذر حي عين شمس بالقاهرة، أصحاب المحال التجارية في الشوارع الرئيسية من مخالفة قرار تفعيل كاميرات المراقبة في الشوراع الرئيسية.

وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، إن الحي يشن حملات يومية لضبط المخالفين، بالتعاون مع المقدم عمرو الخطيب قائد شرطة المرافق بالحي، بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأكد هاشم في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، على وجود جميع الإدارات الميدانية في الشوارع، لمنع أي مخالفات وتطبيق القانون بحزم وتفعيل كاميرات المراقبة، مشددًا على إحالة كافة المخالفين إلى النيابات المختصة، وتشديد أقصى العقوبات في حالة تكرار الواقعة.

ويشهد حي عين شمس طفرة كبيرة في رصف عدد 28 شارع ورفع كفاءة الإنارة، بالإضافة لربط محاور التنمية التي تشهدها شرق القاهرة بالحي.
"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة
"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة
"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة
"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة
"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة
"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة

الكلمات المفتاحية

وزارة التنمية المحلية محافظة القاهرة كاميرات المراقبة في الشوارع حي عين شمس اخبار مصر

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