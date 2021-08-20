"عين شمس": إجراءات رادعة ضد المحال المخالفة لقرار تفعيل كاميرات المراقبة

حذر حي عين شمس بالقاهرة، أصحاب المحال التجارية في الشوارع الرئيسية من مخالفة قرار تفعيل كاميرات المراقبة في الشوراع الرئيسية.





وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، إن الحي يشن حملات يومية لضبط المخالفين، بالتعاون مع المقدم عمرو الخطيب قائد شرطة المرافق بالحي، بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.