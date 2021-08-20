رئيس وزراء العراق يزور الكويت الأسبوع المقبل

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكويت الأسبوع المقبل .

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته (نينا) إن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، وتطرقا إلى عدد من المواضيع "منها زيارة الكاظمي إلى الكويت الأسبوع القادم، وعقد لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجارية العراقية ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري".

وناقش الطرفان سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات.



