Advertisements

رئيس وزراء العراق يزور الكويت الأسبوع المقبل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
 أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكويت الأسبوع المقبل .
من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته (نينا) إن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، وتطرقا إلى عدد من المواضيع "منها زيارة الكاظمي إلى الكويت الأسبوع القادم، وعقد لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجارية العراقية ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري".
وناقش الطرفان سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات.

أخبار تهمك

ضربة قاضية لـ "برشلونة".. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة... نجم الأهلي مرفوض فى الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُقرر رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي ينقض على صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 7 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:56 م

مفاجأة... نجم الأهلي مرفوض فى الزمالك

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

03:31 م

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

04:01 م

ضربة قاضية لـ "برشلونة".. طالع التفاصيل

05:32 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

02:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم