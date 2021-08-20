محافظ الأقصر يجري جولة ميدانية لمتابعة إعادة وتأهيل عدد من الطرق وتبطين الترع (صور)



أجرى المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية، على عدد من أحياء مدينة الأقصر، وذلك للوقوف على اعمال ترميم وإعادة تأهيل وتطوير بعض الطرق واعمال تبطين الترع.





وبدأ المحافظ جولته، بتفقد طريق المطار والذى تقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة، وتفقد ميدان النافورة ومدخل مطار الاقصر الدولى والذى تقوم باعماله محافظة الأقصر عن طريق وزارة الاسكان جهاز تعمير البحر الاحمر برئاسة المهندس حسنى منصور.

و وجه محافظ الأقصر بطلاء أعمدة الانارة وتكثيف اعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية؛ وخاصة الإهتمام بنظافة الجزر فى منتصف الطريق وعلى جانبى الطريق المؤدى للمطار، وسرعة الإنتهاء من طلاء الواجهات المطلة على. طريق الكباش وطريق المطار.



كما تفقد اعمال تبطين الترع بطريق المطار ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التبطين، بالإضافة إلى تفقد معدية الاهالى والممشى واطمئن على الالتزام بتسعيرة الركوب المقررة للمواطنين.



وفى ختام جولته تفقد محافظ الأقصر اعمال التشطيبات النهائية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.



رافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر،والمهندس اسعد مصطفى مدير مشروعات المحافظة والمهندس اسلام الخواجه استشاري مشروع تطوير الاقصر والشركات المنفذه لقطاعات التطوير، واحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمدينة الاقصر ورؤساء احياء وسط وشمال والمطار.