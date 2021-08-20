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زينة تتألق على شاطئ البحر في أحدث ظهور

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة زينة، عدد من الصور لها من أحدث جلسات تصوير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.

وظهرت زينة" بملابس صيفية على شاطئ البحر، كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله.

وكتبت زينة، تعليقا على الصور قائله: "هناك الجيد … هناك السئ… هناك شئ سيئ في الجيد.. هناك شيء جيد في السيئ … هي دي الحياة".

وكانت آخر أعمال زينة مشاركتها في مسلسل "كله بالحب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

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