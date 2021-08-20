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مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم عودة بعض اللاعبين المعارين، إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني رفض عودة أحمد علاء المعار لصفوف طلائع الجيش، لعدم قناعته بمستواه الفني، وطلب أيضًا من اللجنة الفنية للأهلي تجديد إعارة الجناح زياد طارق والمدافع أحمد العش، المعاران لصفوف الإسماعيلي.

ورفض موسيماني أيضًا عودة الظهير الأيمن فارس طارق، المعار لنادي مصر المقاصة، وصانع الألعاب صالح نصر، المعار لوادي دجلة، والثلاثي المعار إلى صفوف البنك الأهلي شادي رضوان ومحمد فخري وإسماعيل الليثي، ولاعب خط الوسط عربي بدر، المعار لصفوف الجونة، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ووافق الأهلي على إنتقال أحمد ياسر ريان، إلى نادي ألتاي التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع، وانتقل أيضًا المهاجم السنغالي أليو بادجي إلى نادي أميان الفرنسي، على سبيل الإعارة بنية البيع.

كما قام نادي الجونة، بتقعيل بند شراء المدافع محمود الجزار، مقابل 5 ملايين جنيه، وذلك بعدما رفض رفض الجهاز الفني للأهلي عودته في الموسم الجديد.

ووافق مسؤولي القلعة الحمراء على إعارة الثلاثي ميدو حسام ومحمد أحمد بيسو ومصطفى فوزي إلى فريق زيزكوف التشيكي بداية من الموسم المقبل، ولمدة موسمين على سبيل الإعارة.

الكلمات المفتاحية

نادي ألتاي التركي موسيماني طلائع الجيش جة التاي التركي الاهلي

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