أتلتيكو مدريد يقدم صفقته الجديدة





قدم نادي أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة، حارس المرمى الفرنسي بنيامين ليكومتي أمام وسائل الإعلام، بعدما أعلن أمس ضمه على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من موناكو.





وسيكون ليكومتي (30 عاما) بديلا للحارس السلوفييني يان أوبلاك، الأساسي في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بعد انتقال الكرواتي إيفو جربيتش من الروخيبلانكوس إلى ليل الفرنسي على سبيل الإعارة مع توفر خيار للشراء.





وتعد هذه ثالث صفقة يبرمها الأتلتي لهذا الموسم، بعدما ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول والجناح البرازيلي ماركوس باولو، على الرغم من أن الأخير سيلعب على سبيل الإعارة في فاماليكاو البرتغالي خلال هذا الموسم.



