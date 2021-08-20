أخصائي جراحة عامة: لهذا السبب استمرت موجات كورونا رغم اللقاحات (فيديو)

كشف الدكتور محمد الشرع، أخصائي الجراحة العامة، أسباب استمرار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، في أغلب دول العالم رغم حصول الكثير منهم على اللقاحات، مؤكدًا أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات في أغلب دول العالم.



وقال "الشرع" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن هناك انخفاض للأجسام المضادة في الأجسام على الرغم من تلقي اللقاحات وهو ما يبرر ارتفاع الإصابات بالفيروس.



وأضاف أن ظهور السلالات المتحورة في دول العالم كان السبب في زيادة الإصابات في أغلب دول العالم، موضحًا أن السبب في ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة هو التخلي عن تطبيق الإجراءات الاحترازية على الرغم من تطعيم الكثير من شعبها وعدم الالتزام بارتداء الكمامات.



وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في الإصابات، ولكن مازال التطعيم وإذا كان لا يحمي من الإصابة ولكنه يقلل من مضاعفات الأعراض أو عدد الوفيات وهو المطلوب.

