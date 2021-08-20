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رنا سماحة تفاجئ الجمهور بحملها (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة رنا سماحة عن حملها، وذلك من خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعبرت "سماحة" عن سعادتها لحملها، قائله: "إحساس كبير.. شعور خطير".

يذكر أن آخر أعمال "سماحة" كانت أغنية "فارس أحلامي" مع المطرب العراقي محمد الفارس، كلمات وألحان عباس الجبوري، توزيع رائد سامي، هندسة صوتيه طيف عادل.

وتستعد رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي.

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