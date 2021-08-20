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بهذه الطريقة.. رامي صبري يروج لكليبه الجديد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان رامي صبري صورة البوستر الرسمي لكليبه الجديد "بيحركك في المشاعر"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

علق "صبري" على الصورة قائلًا:" قريبًا"

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية "حالة إكتئاب" التي جمعته مع شقيقة الراحل كريم صبري، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب

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