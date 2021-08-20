بهذه الطريقة.. رامي صبري يروج لكليبه الجديد

نشر الفنان رامي صبري صورة البوستر الرسمي لكليبه الجديد "بيحركك في المشاعر"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



علق "صبري" على الصورة قائلًا:" قريبًا"



ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية "حالة إكتئاب" التي جمعته مع شقيقة الراحل كريم صبري، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب