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بنى سويف يضم مدافع الإعلاميين

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح مسوؤلى نادى بنى سويف الرياضى فى إتمام التعاقد مع بلال سالم مدافع الإعلاميين فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .


ووقع اللاعب عقود انتقاله لبنى سويف لمدة موسمين فى حضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق والجهاز الإدارى .


وسبق لبلال سالم اللعب بصفوف أندية المقاولون العرب الترسانة والنصر وبنى سويف واف سي مصر والإعلاميين .


وجاء تعاقد بنى سويف مع اللاعب وفقا لرغبة محمد يوسف المدير الفنى للفريق السويفى .


ويسعى بنى سويف لإنهاء ملف التدعيمات خلال الفترة القادمة بجانب إنهاء الامور الإدارية استعداد لبدء فترة الإعداد والمقررة غدا السبت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

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