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بنى سويف يضم مدافع الإعلاميين
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:49 م
محمد الحسيني
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نجح مسوؤلى نادى بنى سويف الرياضى فى إتمام التعاقد مع بلال سالم مدافع الإعلاميين فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .
ووقع اللاعب عقود انتقاله لبنى سويف لمدة موسمين فى حضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق والجهاز الإدارى .
وسبق لبلال سالم اللعب بصفوف أندية المقاولون العرب الترسانة والنصر وبنى سويف واف سي مصر والإعلاميين .
وجاء تعاقد بنى سويف مع اللاعب وفقا لرغبة محمد يوسف المدير الفنى للفريق السويفى .
ويسعى بنى سويف لإنهاء ملف التدعيمات خلال الفترة القادمة بجانب إنهاء الامور الإدارية استعداد لبدء فترة الإعداد والمقررة غدا السبت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .
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