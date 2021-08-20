بنى سويف يضم مدافع الإعلاميين













نجح مسوؤلى نادى بنى سويف الرياضى فى إتمام التعاقد مع بلال سالم مدافع الإعلاميين فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .





ووقع اللاعب عقود انتقاله لبنى سويف لمدة موسمين فى حضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق والجهاز الإدارى .





وسبق لبلال سالم اللعب بصفوف أندية المقاولون العرب الترسانة والنصر وبنى سويف واف سي مصر والإعلاميين .





وجاء تعاقد بنى سويف مع اللاعب وفقا لرغبة محمد يوسف المدير الفنى للفريق السويفى .





ويسعى بنى سويف لإنهاء ملف التدعيمات خلال الفترة القادمة بجانب إنهاء الامور الإدارية استعداد لبدء فترة الإعداد والمقررة غدا السبت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .