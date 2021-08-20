تشكيل الهلال لمواجهة التعاون.. جوميز في الهجوم وبيريرا على دكة البدلاء









أعلن ليوناردو جادريم، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.





وضم تشكيل الهلال كلا من:





عبدالله المعيوف

مدالله العليان، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك

محمد جحفلي، جوستافو كويلار

سالم الدوسري، أندري كاريو

موسى ماريجا، بافتيمبي جوميز





ويتواجد ماتيوس بيريرا، على مقاعد البدلاء، حيث يدخل قائمة الهلال لأول مرة بعدما تمكنت إدارة النادي من تسجيله بعد رحيل جيوفينكو.





وكان الهلال قد تعاقد مع ماتيوس بيريرا، في انتقالات الصيف الحالي، قادمًا من صفوف نادي ويست بروميتش الإنجليزي.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.





ويدخل الهلال اللقاء وفي رصيده 3 نقاط، بينما يأتي التعاون بنقطة واحدة فقط.



