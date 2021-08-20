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كشف طبي وقياسات للاعبين أولى خطوات بنى سويف للموسم الجديد
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:52 م
محمد الحسيني
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بدا الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أولى التحضيرات للموسم الكروى الحديد .
وخضع لاعبي الفريق للكشف الطبي وأنهاء الامور الإدارية المتعلقة بالسكن والإقامة واستلام الزى للموسم الجديد .
وتمثلت إجراءات الكشف الطبي فى عمل قياسات الوزن والطول بجانب القياسات المفصلية والقياسات العضلية ومراجعة التاريخ المرضي للاعبين .
وأشار وائل محمد عطية ، عضو الجهاز الطبي ببنى سويف على أهمية تلك القياسات قبل بداية الموسم وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتفادى الإصابات وتسهيل عمل الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف .
وقرر الجهاز الفنى لبنى سويف بدء تدريبات اليومية استعدادا للموسم الجديد غدا بملعب استاد بنى سويف الرياضى .
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