كشف طبي وقياسات للاعبين أولى خطوات بنى سويف للموسم الجديد





















بدا الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أولى التحضيرات للموسم الكروى الحديد .



وخضع لاعبي الفريق للكشف الطبي وأنهاء الامور الإدارية المتعلقة بالسكن والإقامة واستلام الزى للموسم الجديد .





وتمثلت إجراءات الكشف الطبي فى عمل قياسات الوزن والطول بجانب القياسات المفصلية والقياسات العضلية ومراجعة التاريخ المرضي للاعبين .





وأشار وائل محمد عطية ، عضو الجهاز الطبي ببنى سويف على أهمية تلك القياسات قبل بداية الموسم وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتفادى الإصابات وتسهيل عمل الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف .





وقرر الجهاز الفنى لبنى سويف بدء تدريبات اليومية استعدادا للموسم الجديد غدا بملعب استاد بنى سويف الرياضى .