إخماد حريق اندلع في منزل بكرداسة.. ومالكته تتهم نجلها

ملابسات وتفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة اتهام عجوز لنجلها بإضرام النيران في منزل الأسرة بقرية أبو رواش مركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.





تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل في منطقة المزاريطة بجوار مجمع المدارس، بمنطقة أبو رواش بمركز كرداسة.





بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر، وتمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.





وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في عقار ملك اعتماد أبو الحسن 64 سنة، والعقار مكون من طابق أرضي (4 غرف وصالة بسقف خشبي) وحدوث تلفيات بسطح المنزل.



وبسؤال السيدة اتهمت نجلها "غريب. م." 24 سنة، عاطل، بإشعال الحريق بالكبريت؛ بسبب خلافات على مبلغ مالي. وتمكنت القوات من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



