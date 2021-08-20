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٩ مصابين من الشرقية في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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اصطدمت سيارة نقل بسيارة ملاكي عند منفذ الجميل بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، وبالتحديد بطريق (بورسعيد - دمياط)، حيث كانت سيارة ربع نقل تقل عددًا من المصطافين في الصندوق الخلفي بأخرى ملاكي.


واستقبلت مستشفى الزهور المركزي التابع لهيئة الرعاية، 9 مصابين نتيجة الحادث، وتنوعت الإصابات بين المصابين بكدمات متفرقة في الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.


استطاعت "الفجر " التوصل لأسماء المصابين وجميعهم من محافظة الشرقية، وهم، دعاء عبد ربه محمد، 37 عامًا، ومحمود محمد صلاح، 44 عامًا، والسيد ماهر السيد، 39 عامًا، وملك محمود محمد صلاح، 9 أعوام، وأبرار علي عباس، 25 عامًا، ونورهان محمود صلاح، 17 عامًا، وهادي عبده عبد الله، 27 عامًا، وأحمد السيد ماهر، 21 عامًا، وسميرة السيد ماهر، 8 سنوات.


وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل بسيارة ملاكي، لمصطافين من محافظة الشرقية أثناء مغادرتهم لمحافظة بورسعيد، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
٩ مصابين من الشرقية في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد
٩ مصابين من الشرقية في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد
٩ مصابين من الشرقية في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد
٩ مصابين من الشرقية في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد

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