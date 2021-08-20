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تشيلسي يفقد نجمه أمام آرسنال في ديربي لندن

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة أن المهاجم كريستيان بوليسيتش سيغيب عن صفوف الفريق في مباراة ديربي لندن المرتقبة أمام أرسنال بعد غد الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وألمح توخيل خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، إلى أن روميلو لوكاكو العائد إلى صفوف تشيلسي قد يشارك في المباراة بعد أن أدى بشكل جيد في التدريبات طوال هذا الأسبوع.

كذلك أشار توخيل إلى احتمال عودة حكيم زيياش وانجولو كانتي للمشاركة مع الفريق بعد أن شاركا في التدريبات خلال الأيام الماضية، علما بأنهما غابا عن المباراة الأولى لتشيلسي هذا الموسم، أمام كريستال بالاس.

وقال توخيل في تصريحات لموقع نادي تشيلسي :"بالنسبة لكريستيان، الأمر يسهل شرحه ببساطة للأسف. كشفت الفحوص عن إصابته (بعدوى كورونا) ويحتاج إلى اتباع البروتوكولات الصحية لذلك لن يكون متاحا للمشاركة في المباراة."

وأضاف :"حكيم وانجولو شاركا في التدريبات اليوم ولا يواجهان أي مشكلات. نحن بحاجة إلى خضوعهما وكذلك الفريق لجلسة تدريبية أكثر كثافة غدا قبل أن نتخذ القرار، لكن حتى الآن، تبدو الأمور إيجابية فيما يتعلق بإمكانية مشاركتهما في مباراة يوم الأحد."

الكلمات المفتاحية

تشيلسي بولسيتش ارسنال

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