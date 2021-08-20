نجم الدوري الإسباني على أعتاب الزمالك

كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن مفاوضات إدارة نادي الزمالك المكثفة في الساعات الأخيرة الماضية مع الجزائري محمد بن خماسة، لاعب خط وسط فريق مالاجا الاسباني، من أجل اللظفر بخدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.









ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "dz foot" الجزائري:"فإن نادي الزمالك توصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع بن خماسة تمهيداً للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري".





وأضاف:"يشغل بن خماسة مركز لاعب خط الوسط، حيث يسعى الفارس الأبيض لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك".



