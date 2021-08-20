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نجم الدوري الإسباني على أعتاب الزمالك
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:01 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن مفاوضات إدارة نادي الزمالك المكثفة في الساعات الأخيرة الماضية مع الجزائري محمد بن خماسة، لاعب خط وسط فريق مالاجا الاسباني، من أجل اللظفر بخدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "dz foot" الجزائري:"فإن نادي الزمالك توصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع بن خماسة تمهيداً للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري".
وأضاف:"يشغل بن خماسة مركز لاعب خط الوسط، حيث يسعى الفارس الأبيض لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك".
وأشار الموقع الجزائري إلي أن محمد بن خماسة تعرض للعديد من الإصابات في الموسم الماضي وهو ما منعه من الظهور بشكل مميز مع فريق مالاجا الاسباني.
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