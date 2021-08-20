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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة أرتفاع في نسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (5:3) درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا السبت ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء
على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

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