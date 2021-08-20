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المعاينة التصويرية تكشف كيفية قتل شاب على يد كهربائى بالمقطم

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أجرى أربعة متهمين بقتل شاب وإصابة خاله بسبب مشاجرة بينهم فى منطقة المقطم جنوب محافظة القاهرة، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، حيث اصطحبهم فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، وأعادوا تمثيل الواقعة على مسرح الجريمة.

وكشفت معاينة النيابة لجثة المجنى عليه عن تسديد المتهمين له عدة طعنات نافذة أسفرت عن مقتله، وإصابوا خاله بجرح نافذ بالصدر وتم نقله إلى مستشفى البنك الأهلى.

تلقي قسم شرطة المقطم بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمساكن الزلزال وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة محمود م، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين والدة المتوفى وكهربائى وعندما توجه المجنى عليه برفقة خاله لمعاتبته على إهانة والدته نشبت مشاجرة بين الطرفين واستعان المتهم بأقاربه وأصدقائه وتعدوا على المجنى عليه مما أسفر عن وفاته وإصابة خاله وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

مسرح الجريمة جة

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