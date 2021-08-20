"التنمية المحلية" تشكف جهود الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" بالقرى (فيديو)

وأضاف أن هناك تعاون بين وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية سوف بتقدين خدمات الصرف، تحسين الترع والمصارف والمجمعات الصناعية والسكنية وخدمات الكهرباء والإنارة.



وأكد أن هذه المبادرة لا تستهدف تقديم الخدمات فقط، ولكنها تسعى إلى بناء الإنسان المصري وذلك عن طريق تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.





وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "مشروعات مصر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن مبادرة حياة كريمة سيتم تنفيذها لأكثر من 4 آلاف قرية على مستوى محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.