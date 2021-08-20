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"التنمية المحلية" تشكف جهود الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" بالقرى (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:07 م
شيماء حسن
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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية لمبادرة حياة كريمة منذ بدايتها في فبراير 2019.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "مشروعات مصر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن مبادرة حياة كريمة سيتم تنفيذها لأكثر من 4 آلاف قرية على مستوى محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن هناك تعاون بين وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية سوف بتقدين خدمات الصرف، تحسين الترع والمصارف والمجمعات الصناعية والسكنية وخدمات الكهرباء والإنارة.

وأكد أن هذه المبادرة لا تستهدف تقديم الخدمات فقط، ولكنها تسعى إلى بناء الإنسان المصري وذلك عن طريق تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.

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وزارة التنمية المحلية مبادرة حياة كريمة حياة كريمة الريف المصري اخبار مصر

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