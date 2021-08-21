حصاد وزارة البيئة في أسبوع| إعلان تنفيذ "مبادرة تطوير بلاستيك مصر"

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم اجتماعًا عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.





جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان، وممثلي الهيئة الهندسية، وشركة أميسال للأملاح وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وزيرة البيئة تعلن بدء تنفيذ "مبادرة تطوير بلاستيك مصر" لدعم الشباب من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة





وكشفت وزيرة البيئة يوم الأحد الماضي عن البدء في تنفيذ مبادرة "تطوير بلاستيك مصر" لجمعية بدر ظاهر للتنمية المجتمعية لدعم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، والتي تم إطلاقها شهر يونيو الماضي بمحافظة الغربية تحت رعاية وزارة البيئة، وذلك من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.





وزيرة البيئة تناقش مع المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي التعاون في مجال دراسات المناخ

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الاثنين مع السيدة آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي وممثلي البنك لمناقشة التعاون في مجال إعداد الدراسات حول آثار تغير المناخ ومواجهتها.









البيئة تنجح في إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

وفي ذات اليوم، نجحت الوزارة من خلال ادارة محمية اشتوم الجميل فى إعادة إطلاق عدد 5 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء البحر المتوسط.





البيئة تعلن بدء موسم رصد وتسجيل الطيور المهاجرة من أوروبا خلال موسم الخريف

أما يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزيرة البيئة رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية التى تقع بمسار هجرة الطيور مع بدء رحلتها السنوية من مواطنها فى أوروبا وآسيا إلى افريقيا خلال موسم الخريف من كل عام بما يضمن الوفاء بالتزامات مصر الدولية لحماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجى خاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى cop14 وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وبيرد لايف انترناشيونال وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.





وزيرة البيئة تعلن توفير مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الاربعاء الماضي توفير عدد 128 ألف من مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل من عمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 12 مليون جنية من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزراة البيئة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا واسيوط والغربية وكفرالشيخ) وذلك فى إطار خطة الوزارة لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الإستثنائية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.





البيئة تنظم تدريب لإعداد كوادر شابة في مجال اكتشاف وصيانة الحفريات