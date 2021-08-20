بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل كادر المجلس الإقليمي لجنود مريم



استقبل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، كادر المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.



جاء ذلك في حضور الأب هدية، المرشد الروحي للمجلس الإقليمي. وقد ساد اللقاء الطابع الأبوي، حيث دعا المجلس الإقليمي غبطة البطريرك للاحتفال بالعيد المئوي، لتأسيس منظمة اللجيو ماريا، وذلك في الرابع من سبتمبر المقبل، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة.

