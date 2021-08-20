مصرع شاب في انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بالعياط

لقي شاب مصرعه، إثر انقلاب تروسيكل بمصرف صحي بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل بمصرف صحي بين قريتي الناصرية وكفر عمار، بمركز العياط.





وانتقلت القوات وتم انتشال جثة قائد التروسيكل، وتبين أنها لشاب ثلاثيني العمر، مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد تحقيق شخصيته.





وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.