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"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:13 م
مي مرسي
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كشف سامي عبد الراضي، أحد أصدقاء الإعلامي وائل الإبراشي، تطورات حالته الصحية، وذلك من خلال سرد تفاصيل مكالمة جمعته به.
وكتب "عبد الراضي" قائلا: "قبل قليل اتصلت بالغالي والحبيب الأستاذ وائل الابراشي..توقعت انه لن يرد مثل مراتٍ سابقة.. منعه مرضه فيه وغياب صوته من الرد واستقر في عزلة إجبارية شهور طويلة”.
وأضاف قائلا: "لم أصدق نفسي والابراشي يقول "الو".. ايوه يا سامي واحشني جدًا.. وبلغته التلفزيونية المتفردة قال: "نجوت من كورونا مميتة..كورونا مميتة يا سامي"..الحمد لله..انا بقيت احسن بكتير.. وراجع قريب ع الشاشة.. بس بعمل علاج طبيعي وقريب راجع..بس ادعي لي".
وتابع قائلا: "قلت له انت اللي واحشنا ومفتقدينك وجمهورك مستني مناوشاتك ومعاركك وطلتك وحلاوة موضوعاتك".
وكتب "عبد الراضي" قائلا: "قبل قليل اتصلت بالغالي والحبيب الأستاذ وائل الابراشي..توقعت انه لن يرد مثل مراتٍ سابقة.. منعه مرضه فيه وغياب صوته من الرد واستقر في عزلة إجبارية شهور طويلة”.
وأضاف قائلا: "لم أصدق نفسي والابراشي يقول "الو".. ايوه يا سامي واحشني جدًا.. وبلغته التلفزيونية المتفردة قال: "نجوت من كورونا مميتة..كورونا مميتة يا سامي"..الحمد لله..انا بقيت احسن بكتير.. وراجع قريب ع الشاشة.. بس بعمل علاج طبيعي وقريب راجع..بس ادعي لي".
وتابع قائلا: "قلت له انت اللي واحشنا ومفتقدينك وجمهورك مستني مناوشاتك ومعاركك وطلتك وحلاوة موضوعاتك".
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