"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

كشف سامي عبد الراضي، أحد أصدقاء الإعلامي وائل الإبراشي، تطورات حالته الصحية، وذلك من خلال سرد تفاصيل مكالمة جمعته به.



وكتب "عبد الراضي" قائلا: "قبل قليل اتصلت بالغالي والحبيب الأستاذ وائل الابراشي..توقعت انه لن يرد مثل مراتٍ سابقة.. منعه مرضه فيه وغياب صوته من الرد واستقر في عزلة إجبارية شهور طويلة”.







وأضاف قائلا: "لم أصدق نفسي والابراشي يقول "الو".. ايوه يا سامي واحشني جدًا.. وبلغته التلفزيونية المتفردة قال: "نجوت من كورونا مميتة..كورونا مميتة يا سامي"..الحمد لله..انا بقيت احسن بكتير.. وراجع قريب ع الشاشة.. بس بعمل علاج طبيعي وقريب راجع..بس ادعي لي".







وتابع قائلا: "قلت له انت اللي واحشنا ومفتقدينك وجمهورك مستني مناوشاتك ومعاركك وطلتك وحلاوة موضوعاتك".