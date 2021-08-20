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بهذه الطريقة.. محمد حماقي يروج لحفله في الساحل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
منار داود
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شارك النجم محمد حماقي صورة البوستر الرسمي لحفله في الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "حماقي" على الصورة قائلًا:"حفلة شاطئية واحدة قادمة في طريقك هيا نغني معًا يوم 28 أغسطس علي شاطئ GAIA الساحل".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي البوم يافاتني، وهو أحدث ألبوم لحماقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم،وديجيتال ماستر طارق مدكور،وهي أغنية رومانسية درامية

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