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الكويتي علي كاكولي ينفي تهمة حيازة المخدرات

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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ذكرت صفحة "جرائم ومحاكم" الكويتية أنّ محكمة الجنايات عقدت أمس أولى جلساتها لمحاكمة الممثل الكويتي علي كاكولي وقريبه المتَّهمين بتهريب موادّ مخدّرة عبر مطار الكويت، وقرّرت تأجيلها إلى الثالث عشر من أيلول المقبل للمرافعة.

ونفى كاكولي خلال جلسة الاستجواب تهمة حيازة موادّ مخدّرة بقصد الإتجار والتعاطي.

كما أفاد الناشط والحقوقي الكويتي عبد العزيز اليحيى بأنّه "بعد طلب 15 محامياً إخلاء سبيل موكلهم الممثل "ع"، رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيله مع شريكه،. وللعلم المتّهم "ع" أنكر التّهم المنسوبة إليه، لكن شريكه باعه، وأثبت بالأدلة أن "ع" يتاجر ويتعاطى، وهذه الأسباب أدّت إلى رفض المحكمة إخلاء سبيله".

وبالرغم من أنّ اليحيى لم يذكر اسم كاكولي في تغريدته، فإنّ المتابعين أشاروا إلى أنّه يقصده بها.

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