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نوال الزغبي تشوق الجمهور وتطرح الفيديو الدعائي لأغنية عليه ابتسامة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:20 م
لمياء علي
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تستمر الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتشويق المتابعين لأغنيتها الخليجية الجديدة "عليه إبتسامه"، التي ستصدر ضمن الميني ألبوم المرتقب "عكس الطبيعة".
وطرحت رسميّاً الفيديو الدعائي للكليب التي كانت صورته مع المخرج اللبناني فادي حداد، في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت: "قريباً".
ويحمل الكليب أجواء رومانسية صيفية، إذ ظهرت في حمام السباحة، على إيقاع آلة الغيتار.
يُذكر أن ألبوم نوال "عكس الطبيعة"، يتضمن 4 أعمال غنائية والذي صدر منه في أواخر شهر تموز/يوليو أغنية "أرقص" التي صورتها فيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على "يوتيوب".
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