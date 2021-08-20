نوال الزغبي تشوق الجمهور وتطرح الفيديو الدعائي لأغنية عليه ابتسامة





تستمر الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بتشويق المتابعين لأغنيتها الخليجية الجديدة "​عليه إبتسامه​"، التي ستصدر ضمن الميني ألبوم المرتقب "​عكس الطبيعة​".



وطرحت رسميّاً الفيديو الدعائي للكليب التي كانت صورته مع المخرج اللبناني ​فادي حداد​، في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت: "قريباً".



ويحمل الكليب أجواء رومانسية صيفية، إذ ظهرت في حمام السباحة، على إيقاع آلة الغيتار.



يُذكر أن ألبوم نوال "عكس الطبيعة"، يتضمن 4 أعمال غنائية والذي صدر منه في أواخر شهر تموز/يوليو أغنية "​أرقص​" التي صورتها فيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على "يوتيوب".





