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نوال الزغبي تشوق الجمهور وتطرح الفيديو الدعائي لأغنية عليه ابتسامة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تستمر الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بتشويق المتابعين لأغنيتها الخليجية الجديدة "​عليه إبتسامه​"، التي ستصدر ضمن الميني ألبوم المرتقب "​عكس الطبيعة​".

وطرحت رسميّاً الفيديو الدعائي للكليب التي كانت صورته مع المخرج اللبناني ​فادي حداد​، في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت: "قريباً".

ويحمل الكليب أجواء رومانسية صيفية، إذ ظهرت في حمام السباحة، على إيقاع آلة الغيتار.

يُذكر أن ألبوم نوال "عكس الطبيعة"، يتضمن 4 أعمال غنائية والذي صدر منه في أواخر شهر تموز/يوليو أغنية "​أرقص​" التي صورتها فيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على "يوتيوب".


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