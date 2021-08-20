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بوتين: نأمل في أن تنضم الدول الأوروبية لجهود مساعدة الشعب السوري

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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 أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التهديد الإرهابي لا يزال باقيا في سوريا على الرغم من استمرار عمل نظام وقف إطلاق النار في معظم أراضي البلاد.
وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم: "أبلغنا الشركاء الألمان برؤيتنا للأوضاع في سوريا، حيث يستمر في معظم أراضيها سريان نظام وقف إطلاق النار ويجري إحياء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرين، لكن التهديد الإرهابي لا يزال باقيا هناك".
وشدد بوتين على أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تم تطبيقها ضد دمشق وجائحة فيروس كورونا".
وأضاف الرئيس الروسي: "نولي أهمية كبيرة للقرار 2585 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو ويخص تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا. وهذا الأمر كان بشكل كبير نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف شهر يونيو".
وتابع بوتين: "نأمل في أن تنضم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى الجهود المبذولة لمساعدة الشعب السوري".

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