آرسنال يحسم صفقة نجم ريال مدريد





أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة ضم اللاعب النرويجي الدولي مارتين أوديغارد إلى صفوفه بعقد نهائي، من ريال مدريد الإسباني.





وكان أدويغارد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي ضمن صفوف أرسنال، على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 20 مباراة.





وبدأ أوديغارد "22 عاما" مسيرته في النرويج مع فريق سترومسجودست وسجل ظهوره الأول معه في أبريل 2014 عندما كان عمره 15 عاما، ليصبح حينها أصغر لاعب يشارك في الدوري النرويجي.





وتعاقد ريال مدريد مع أوديغارد في يناير 2015 وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الملكي في مايو 2015 .





وعلى مدار ثلاثة مواسم، بداية من موسم 2017-2018، قضى أوديغارد فترات إعارة لفرق هيرنيفن وفيتيسه أرنهيم الهولنديين وريال سوسييداد الإسباني، الذي قاده للوصول إلى نهائي كأس إسبانيا.





وشارك أوديغارد في 30 مباراة مع المنتخب النرويجي، كان أولها في أغسطس 2014، وكان أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول للنرويج، وحقق ذلك عندما كان عمره 15 عاما و253 يوما.



