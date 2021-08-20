Advertisements

آرسنال يحسم صفقة نجم ريال مدريد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة ضم اللاعب النرويجي الدولي مارتين أوديغارد إلى صفوفه بعقد نهائي، من ريال مدريد الإسباني.

وكان أدويغارد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي ضمن صفوف أرسنال، على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 20 مباراة.

وبدأ أوديغارد "22 عاما" مسيرته في النرويج مع فريق سترومسجودست وسجل ظهوره الأول معه في أبريل 2014 عندما كان عمره 15 عاما، ليصبح حينها أصغر لاعب يشارك في الدوري النرويجي.

وتعاقد ريال مدريد مع أوديغارد في يناير 2015 وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الملكي في مايو 2015 .

وعلى مدار ثلاثة مواسم، بداية من موسم 2017-2018، قضى أوديغارد فترات إعارة لفرق هيرنيفن وفيتيسه أرنهيم الهولنديين وريال سوسييداد الإسباني، الذي قاده للوصول إلى نهائي كأس إسبانيا.

وشارك أوديغارد في 30 مباراة مع المنتخب النرويجي، كان أولها في أغسطس 2014، وكان أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول للنرويج، وحقق ذلك عندما كان عمره 15 عاما و253 يوما.

وكشف نادي أرسنال عبر موقعه الإلكتروني أن أوديغارد سيرتدي القميص رقم "8" بالفريق، وأضاف النادي :الجميع في أرسنال يرحبون بعودة مارتين إلى النادي.

الكلمات المفتاحية

صفقات ريال مدريد الدوري الانجليرزي ارسنال

أخبار تهمك

كارتيرون يتحفظ على ضم نجم منتخب مصر

منذ 41 دقيقة

نجم الدوري الإسباني على أعتاب الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينقض على صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُقرر رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة... نجم الأهلي مرفوض فى الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضربة قاضية لـ "برشلونة".. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يُحصن أوديجارد من أطماع كبار أوروبا

ريال مدريد يخطط لاستعادة نجمه في الصيف المقبل

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل عن الملكي

أرتيتا: أوديجارد قد يبقى في أرسنال بشرط وحيد

أوديجارد قائدًا للمنتخب النرويجي في وجود هالاند

آرسنال يقرر الحفاظ على نجم ريال مدريد في الموسم الجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:13 م

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

06:30 م

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

03:31 م

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

04:01 م

مفاجأة... نجم الأهلي مرفوض فى الزمالك

05:56 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم