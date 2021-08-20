طبيب يكشف سبب تزايد إصابات كورونا في أمريكا رغم تلقي اللقاح (فيديو)

كشف الدكتور محمد الشرع، أخصائي الجراحة العامة، سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في بعض الدول رغم تلقي اللقاحات، موضحًا أن ذلك يرجع إلى المطعمين بلقاحات مبكرًا عملت الأجسام المضادة لديهم لفترة بعدها انخفضت بعد عدة أشهر وتعرضوا للإصابة مرة أخرى.



وأضاف "الشرع"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا تستعد حاليًا للجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمواجهة الموجة الجديدة.



وأشار إلى أنه أثبت علميًا أن الجرعة الثالثة التحفيزية ترفع الأجسام المضادة من جديدة بنسبة 80%، وتستمر لمدة 5 أو 6 أشهر.

