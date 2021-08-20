الأهلي ومدحت شلبي.. أزمات متكررة ودروس لم يتعلمها الأخير

شهدت الساحة الرياضية المصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، اشتعال أزمة كبيرة، بطلها الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، وطرفها الآخر جمهور النادي الأهلي.





بدأت الأزمة عندما خرج الإعلامي الرياضي مدحت شلبي على جماهير الكرة، عبر برنامجه المذاع على فضائية "أون سبورت"، بتصريحات "مهينة" لعشاق الأهلي في كل أنحاء العالم.





ووجه شلبي العديد من الإساءات لجمهور النادي الأهلي، حيث وصفهم بالـ"سُذج" والـ"بُلهاء"، خلال تعليقه على قضية "تفويت" الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك.





ورد جمهور النادي الأهلي بعاصفة شديدة من التعليقات السلبية والمنشورات المسيئة لشلبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاسيما "تويتر" الذي شهد العديد من "الهاشتاجات" المناهضة له.





وخرج مدحت شلبي في فيديو بثه على حساباته الرسمية وعبر بعض المواقع، يعتذر فيه عن الإساءة غير المتعمدة لجمهور النادي الأهلي، موضحاً أنه تم تحريف ما قاله، وأنه لم يكن يقصد إهانة الجماهير.









وترصد بوابة الفجر لمتابعيها، تاريخ الأزمات الكبرى التي حدثت بين الأهلي ومدحت شلبي في السطور التالية:





الأزمة الأولى بين الأهلي ومدحت شلبي "الإيقاف الأول"





تسبب الأهلي في إيقاف مدحت شلبي في عام 2018، لمدة مباراتين على خلفية تعليقه علي مباراة ودية للفريق مع إحدى الأندية السعودية، دون الحصول على موافقة مسبقة.





إيقاف برنامج شلبي المذاع على قناة "بيراميدز"





نشبت أزمة أخرى بين الأهلي ومدحت شلبي، عندما سمح بمداخلة حملت إساءة للنادي الأهلي وجماهيره، ليتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويقرر وقف البرنامج لمدة 15 يوما، قم إغلاق القناة نهائياً.





شلبي يسيئ لجمهور الأهلي والأخير يرد بقوة





وجه مدحت شلبي كلمات مسيئة لجمهور النادي الأهلي، الذي اتهم الإسماعيلي بالتفويت لصالح الغريم التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.





إيقاف مدحت شلبي





وقررت مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"، إيقاف مدحت شلبي إلى نهاية الموسم الحالي، لما بدر منه تجاه جماهير النادي الأهلي، في محاولة لإرضاء الغاضبين من عشاق المارد الأحمر.











