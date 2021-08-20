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أحمد سعد يتجاهل أنباء حفل زفافه على علياء بسيوني ويحيي حفلة غنائية ساهرة الليلة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
يارا عادل
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ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بعودة النجم أحمد سعد لخطيبته علياء بسيوني، عقب مدة من انفصالهما حيث تم الصلح بينهم بتدخل النجم عمرو سعد شقيقه وأخرون، ولكن تكتم الثنائي على تدوال خبر عودتهم.

ومن المقرر أن يكون عقد قران أحمد سعد غدًا على زوجته الرابعة علياء بسيوني بأحدى الفنادق بحضور أهال العروسان وأصدقائهما المقربون فقط.


وبمتابعة الحساب الرسمي للنجم أحمد سعد عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" اتضح أن النجم ألغى متابعة علياء بسيوني خلال فترة انفصالهما وحذف جميع الصور التي تجمع بينهم ولم يقوم بمتابعتها حتى اللحظة.


وتجاهل النجم أحمد سعد هذة الأنباء حتى اللحظة ولم يأكد صحة تلك الأقاويل أو نفيها بينما ينشر تهنئة الجمهور له احتفالًا بعيد ميلاده ال 40، كما حرص على الترويج لحفلته الغنائية التي سيحيها الليلة على خشبة ( X beach house).



والجدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد سعد أغنية "سكوت" بالتعاون مع مطرب المهرجانات عنبة وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية وتجاوزت حاجز ال 26 مليون مشاهدة.


ويشار إلى أن هناك 3 زيجات رسمية في حياة أحمد سعد وهي زوجته الأولى لبنى بيومي وأم نجليه والزوجة الثانية الفنانة ريم البارودي التي يدم زواجهم بضع ليالي ثم الزيجة الثالثة من النجمة سمية الخشاب.

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