إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عمرانية الجيزة دون إصابات (صور)

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، مساء اليوم الخميس، حريقًا إندلع في شقة سكنية، بمنطقة العمرانية الغربية، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة في منزل بحارة الحلواني بشارع عمار ابن ياسر بالعمرانية الغربية.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.



وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.