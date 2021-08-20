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الأبرز نجم الأهلى السابق .. تعرف على صفقات فاركو إستعدادا للموسم الجديد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يواصل فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز لأول مرة منذ تأسيسه إستعداداته للمشاركة بالموسم المقبل بالإسكندرية تحت قيادة مجدى عبدالعاطى المدير الفنى للفريق والذى نجح فى قيادته للصعود بالموسم الماضى.

وعلمت مصادرنا ب"الفجر الرياضى" أن مجلس إدارة فاركو نجح فى الحصول على توقيع العديد من اللاعبين الجدد ولم يتم الإعلان حتى الآن سوى عن صفقة مهاجم شبيبة القبائل رزقى حمرون.

ونجح مسئولو فاركو فى الحصول على توقيع نجم الأهلى السابق وطلائع الجيش الحالى عمرو جمال لتدعيم الخط الأمامى بالفريق ، بالإضافة إلى الحصول على أحمد مودى لاعب المقاصة ، محمود عماد لاعب بتروجيت.

ومن المنتظر أن يدخل فاركو معسكرا مغلقا إستعدادا للموسم الجديد فى بداية شهر سبتمبر المقبل عقب نهاية مسابقة الدورى الممتاز حتى يتم الإعلان عن باقي صفقات الفريق الأول قبل بدء معسكر التدريب.

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فاركو طلائع الجيش الدوري المصري الاهلي

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