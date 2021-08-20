الأبرز نجم الأهلى السابق .. تعرف على صفقات فاركو إستعدادا للموسم الجديد





يواصل فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز لأول مرة منذ تأسيسه إستعداداته للمشاركة بالموسم المقبل بالإسكندرية تحت قيادة مجدى عبدالعاطى المدير الفنى للفريق والذى نجح فى قيادته للصعود بالموسم الماضى.





وعلمت مصادرنا ب"الفجر الرياضى" أن مجلس إدارة فاركو نجح فى الحصول على توقيع العديد من اللاعبين الجدد ولم يتم الإعلان حتى الآن سوى عن صفقة مهاجم شبيبة القبائل رزقى حمرون.





ونجح مسئولو فاركو فى الحصول على توقيع نجم الأهلى السابق وطلائع الجيش الحالى عمرو جمال لتدعيم الخط الأمامى بالفريق ، بالإضافة إلى الحصول على أحمد مودى لاعب المقاصة ، محمود عماد لاعب بتروجيت.



