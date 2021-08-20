عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي بعد قليل.





ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي بعد قليل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة





خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - صلاح محسن.





البدلاء :-





علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود كهربا - مروان محسن - بدر بانون - أليو ديانج - والتر بواليا - محمد هاني.





فيما تم استبعاد الثنائي مصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا من القائمة النهائية للمباراة.



