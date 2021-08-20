منة عرفة تتخذ الاجرائات ضد سارق حسابها على "فيسبوك"

أعلنت الصفحة الرسمية، لـ منة عرفة عن سرقة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ووجهت الفنانة منة عرفة تهمة سرقة حسابها، لـ الشركة المسئولة عن إدراتها، كما قررت اتخاذ الإجرائات اللازمة ضدهم.



وتابعت منة عرفة أنها ستخبر الجمهور بكل تفاصيل سرقة حسابها قائله: "من حقكو تعرفو".



آخر أعمال منة عرفة مسلسل «إسعاف يونس» بطولة سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.