إلهام الفضالة تنفي حملها من شهاب جوهر





نفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الأخبار المتداولة حول حملها من الفنان الكويتي شهاب جوهر بعد فترة قصيرة على زواجهما المثير للجدل إثر أعلانه من قبل الثنائي قبل إعلان انفصالهما من شريكيهما السابقين.



ونشرت الممثلة الخليجية في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تحليل للحمل، مرفقةً بتعليق شديد اللهجة.



وجاء فيه: "مو حامل، إشاعتكِ طلعت فاشوش وثاني مرة لا يكبرونكِ ويمدحونكِ بالقناة، لأن انكشفت وانعرفت وخلصت من هجوم صديقتكِ ماكو فايدة هبيت بهبة جديدة القناة بس اللعب غيرها".