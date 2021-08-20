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بلقيس تطرح كليب “دبلوماسي” أولى أغنياتها المصرية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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“حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها” بهذة الكلمات أفتتحت النجمة بلقيس فتحي أولى أغنياتها باللهجة المصرية والتي تحمل أسم “دبلوماسي” والتي طرحتها منذ قليل عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” على طريقة الفيديو كليب.



وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية “دبلوماسي” والتي تغازل فيها الجمهور المصري مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي في تعاون أول يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبو طالب.



وحققت النجمة بلقيس فتحي نجاحا جماهيريا كبيرا في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية حيث أحيت حفلا غنائيا ضخمًا الأيام الماضية في إطار عروض دار الأوبرا المصرية الصيفية بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على خشبة مسرح النافورة ورفع الحفل شعار كامل العدد.



وقدمت بلقيس خلال الحفل عدد كبير من الأغنيات ومنها: "سهر الليالي"، وياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف"، والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها "سهر الليالي، والبنت الشلبية، والطبطبة لحسين الجاسمي".

كما أحيت حفلا أخر داخل نادي الجلاء الرياضي وشهد إقبال جماهيري كبير



يذكر أن المطربة بلقيس حققت نجاحا كبيرا بأغنية “جبار” والتي قدمتها باللهجة اللبنانية على طريقة الفيديو كليب وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” تخطت الـ 4 ملايين مشاهدة.



كما تصدرت النجمة بلقيس التريند خلال الفترة الماضية بأغنيتها "ممكن" والتي قدمتها مع المطرب سيف نبيل وحققا بها نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ 88 مليون مشاهدة وهي من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج دان حداد.

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